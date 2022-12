USA komentuje słowa Putina. "To absolutnie nieodpowiedzialne"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

To co mówi Putin jest absolutnie nieodpowiedzialne - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Rosji o rosnącym ryzyku wojny nuklearnej. Zdaniem przedstawiciela resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych "wojna jądrowa nie powinna być nigdy toczona i nie może zostać przez nikogo wygrana".

Zdjęcie Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price / Manuel Balce Ceneta / AFP