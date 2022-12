Podolak: Maski opadły. Putin potwierdził to, co było oczywiste

- Maski opadły, ponieważ Władimir Putin potwierdził dzisiaj to, co było oczywiste dla całego świata - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Odniósł się tym samym do wcześniejszych wypowiedzi Putina o "sukcesach" inwazji na sąsiedni kraj. Jak stwierdził Podolak, Rosja toczy wojnę z Ukrainą, by zagarnąć jej terytorium.

Zdjęcie Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak / UKRINFORM / East News