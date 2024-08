Uroczystości w Berlinie. Uczczono pamięć powstańców

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Berlinie

- Wspomnienia z Powstania Warszawskiego zachęcają nas do doceniania i obrony osiągnięć naszej demokracji. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zachowanie tych wartości i przekazanie ich przyszłym pokoleniom, które muszą żyć w Europie pokoju i wolności - mówił.

Powstanie Warszawskie. Prezydent Niemiec: Proszę o wybaczenie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.