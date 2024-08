Prezes PiS apeluje podczas obchodów. "Potrzebna jest kara"

- W dziejach naszego bohaterstwa to było to wzniesienie najwyższe, bo walczyli przecież niewyszkoleni wolontariusze - mówił o Powstaniu Warszawskim Jarosław Kaczyński .

Prezes PiS przypomniał, że powstańcy mieli duże braki w dostępie do jakiejkolwiek broni. - Mój ojciec walczył w tym powstaniu. Mieli jedynie broń krótką - wskazał.

- Powstanie podtrzymywało coś, co w świadomości społecznej jest niezwykle ważne - ideę niepodległości, ale powstanie spowodowało także inną cechę naszej świadomości społecznej. Zastanowiłem się przez chwilę, bo trudno o niej mówić, one zbudowało przeświadczenie, które podczas kryzysów pozwoliło Polakom uniknąć ponownej interwencji komunizmu - powiedział.

- Jest jeszcze druga strona tej kwestii, bo jeśli uniknęliśmy interwencji to także i dlatego, że powstanie zbudowało coś, co można określić respektem wobec Polaków. To było częścią świadomości nawet Niemców, którzy twierdzili, że Polacy zrehabilitowali się za wrzesień 1939 roku - powiedział.