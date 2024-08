W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk brał udział w obchodach na przy kurhanie na Cmentarzu Powstańców Warszawy. Premier na początku wystąpienia zwrócił się bezpośrednio do Wandy Traczyk-Stawskiej. - Pani Wando, to pani w imieniu bohaterskiej generacji od wielu lat przypomina nam wszystkim, o jak wielkie sprawy toczył się w Warszawie bój 80 lat temu - mówił.

Donald Tusk: Budujemy razem i zbudujemy razem Polskę silną

Premier ocenił, że dziś, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, "powinniśmy się wsłuchać w tętno historii". - W słowa prawdy - zaznaczał. - Wasza patriotyczna lekcja powinna być najważniejszym przykazaniem - dodał. Reklama

- Wszyscy dzisiaj mamy święty obowiązek złożyć bohaterom Powstania Warszawskiego uroczyste przyrzecznie, że ofiara sprzed 80 lat nie pójdzie na marne - mówił.

- My dziś, cała Polska niezależnie od tego jak na co dzień się spieramy, powinniśmy to uroczyste przyrzeczenie złożyć. Budujemy razem i zbudujemy razem Polskę silną. Zbudujemy Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, ani niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu z bardzo wielu stron. Przyszłość jawi nam się jako niezwykłe wyzwanie - zaznaczył.

Premier w imieniu swoim, marszałka i prezydenta przyrzekł, że "razem zbudujemy Polskę, w której nigdy nie trzeba będzie cierpieć takich ofiar, jakie miały miejsce w Warszawie 80 lat temu". - Zbudujemy dla was, dla nas wszystkich bezpieczny dom - zaznaczył.

Wanda Traczyk-Stawska: Przyszedł czas, żeby sobie nawzajem wybaczyć

Uroczystości przy pomniku "Polegli - Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy rozpoczęły się od przemówienia Wandy Traczyk-Stawskiej. W wystąpieniu podziękowała miastu i jego mieszkańcom. - Już nie jestem tu sama, bo tu leżą ci, bez których powstanie nie mogłoby trwać aż 63 dni. To oni nas wspierali i byli bardzo odważni. To wy, warszawiacy byliście i jesteście bohaterami. My byliśmy tylko waszym wojskiem - mówiła. Reklama

- Powstanie zaczęło się dlatego, że chcieliśmy witać Rosjan jako wolne miasto i pokazać im, że mogą tu wejść tylko jako goście - przekazała.

Wanda Traczyk-Stawska pod koniec wystąpienia zaapelowała o pojednanie polsko-niemieckie. - Myślę, że przyszedł czas, żeby sobie nawzajem wybaczyć, jak to między sąsiadami. Bądźmy dobrymi sąsiadami. Razem mamy siłę, żeby powstrzymać Rosję - podkreśliła.

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17, do walki stanęło ok. 50 tys. powstańców. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

W czwartek o godzinie "W" w stolicy słychać było syreny i dzwony kościelne. Mieszkańcy zatrzymali się, by oddać hołd poległym. Warszawiacy tłumnie zgromadzili się na rodzie Dmowskiego. Z tego miejsca po godz. 17 ruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Reklama

