Malezyjskie wojsko i służby meteorologiczne przeprowadzą operacje zasiewania chmur w pobliżu siedmiu dużych zbiorników retencyjnych w całym kraju - poinformował we wtorek wicepremier Ahmad Zahid. "Zostanie to wykonane wkrótce, tak by ludzie, których zaopatrzenie w wodę pochodzi z tych zapór, nie cierpieli z powodu niedoborów" - powiedział cytowany przez dziennik "The Star".

Jak dodał wicepremier, jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić stan klęski żywiołowej, ale władze są na to gotowe. Służby przygotowują się też do dystrybucji wody pitnej.

Za dnia temperatury w Malezji od wielu tygodni utrzymują się o kilka kresek powyżej 30 stopni Celsjusza. W czterech stanach kontynentalnej części kraju wydano ostrzeżenia przed ekstremalnym skwarem. Takie alerty są wydawane, gdy temperatury przez trzy dni z rzędu przekraczają 35 stopni.

Chociaż upały są o tej porze roku normalne, to tym razem w całym regionie trwają one wyjątkowo długo i biją nowe rekordy. Prognozy zakładają, że kłopoty z pogodą będą trwały przez kolejne miesiące.