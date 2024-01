Ukrywali informację o stanie zdrowia sekretarza obrony USA. "To podważa zaufanie"

Amerykańscy kongresmeni są zaniepokojeni ukrywaniem przez Pentagon stanu zdrowia sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Najwyższy rangą republikanin w senackiej komisji sił zbrojnych, ocenił, że incydent "podważa zaufanie do administracji Bidena". Z kolei zdaniem Associated Press, jest to "sprzeczne z normalną praktyką w stosunkach z prezydentem i innymi wyższymi urzędnikami USA".