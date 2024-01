"1 stycznia wieczorem Sekretarz Obrony Lloyd J. Austin III został przyjęty do Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda z powodu powikłań po niedawnym planowym zabiegu medycznym. Jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie i można oczekiwać, że dzisiaj wróci do pełni swoich obowiązków - przekazano w komunikacie. Jak również dodano: "Zastępca Sekretarza Obrony był przez cały czas gotowy działać w imieniu Sekretarza i wykonywać jego uprawnienia, gdyby zaszła taka potrzeba".