Biden usłyszał, że ktoś upada. "Chcę, żeby prasa wiedziała, że to nie ja"

Czwartkowe przemówienie Joe Bidena w Belvidere zakłóciło niespodziewane zdarzenie. Ze strony zgromadzonych dobiegł bowiem odgłos upadku, który natychmiast zwrócił uwagę prezydenta USA. Przerwał on swoje wystąpienie, pytając: "czy wszystko w porządku". - Chcę, żeby prasa wiedziała, że to nie byłem ja - dodał chwilę potem w żartobliwy sposób, nawiązując do swoich wcześniejszych nagłaśnianych przez media upadków i potknięć.