Spotkania Orban - Iohannis nie będzie. Skutki kontrowersyjnych słów premiera Węgier

Tymczasem wizyta Klausa Iohannisa jest pierwszą oficjalną prezydenta Rumunii na Węgrzech od 14 lat. Portal podaje, że przyjazd rumuńskiego przywódcy był planowany od wiosny, więc ze strony Orbana konieczność wyjazdu do Gruzji jest raczej wymówką, by uniknąć spotkania i "konfrontacji" z rumuńskim politykiem.

W czasie wystąpienia Orban pośrednio kwestionował też przynależność Siedmiogrodu do Rumunii. Sugerował, jakoby region wciąż przynależał do jego kraju, a także kpił z noty dyplomatycznej od MSZ w Bukareszcie, by podczas swojego przemówienia nie poruszał tematów "wrażliwych dla Rumunii".