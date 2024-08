Atak Hutich na grecki tankowiec. Niepokojące doniesienia ws. wycieku

Chodzi przede wszystkim o to, aby bezpieczne usunąć z jednostki cysternę z ładunkiem około miliona baryłek ropy , których wyciek może spowodować katastrofę ekologiczną w regionie. Według agencji, "czynione są wysiłki, aby przyspieszyć proces".

Potencjalny wyciek ropy na głębokość ponad 4 km wykryto na obszarze pasującym do możliwej lokalizacji Sounion - przekazała w piątek strona grecka w piśmie rozesłanym za pośrednictwem agencji żeglugi ONZ .

" Grecja wzywa wszystkie narody i wszystkie zaangażowane podmioty do pomocy w zapobieganiu zagrożeniu dla środowiska i rozwiązaniu problemu najszybciej, jak to możliwe" - czytamy w stanowisku datowanym na 29 sierpnia.

Ryzyko katastrofy ekologicznej na Morzu Czerwonym. Ma ruszyć akcja ratunkowa

Jak zauważa Reuters, w sprawie potencjalnego wycieku pojawiły się w tym tygodniu sprzeczne doniesienia. Operacja Aspides (operacja wojsk UE będąca odpowiedzią na ataki Hutich na Morzu Czerwonym - red.) utrzymuje, że nie doszło do wycieku ropy. Z kolei według strony amerykańskiej do miało dojść do częściowego wycieku, ale nie z ładunku, lecz z samego statku.