Władimir Putin wydał rozkaz "podjęcia wszelkich środków", by do 20 tysięcy odbiorców w mieście Podolsk znów zaczęły docierać prąd i ogrzewanie. Do szeregu awarii doprowadziły niskie temperatury paraliżujące instalacje komunalne. Niektórzy mieszkańcy musieli rozpalić ogniska, aby jakoś się ogrzać. Władze z jednej strony chwalą lokalnych włodarzy, z drugiej doszło do pierwszych zatrzymań.