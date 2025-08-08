Ukraina Rosja
Media: Jest wstępna data spotkania Trump-Putin. Cztery lokalizacje w grze

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina jest wstępnie zaplanowane na koniec przyszłego tygodnia - podała w piątek stacja Sky News, powołując się na wysokie rangą źródło w Białym Domu. Wskazano również cztery możliwe lokalizacje, gdzie mogłyby się odbyć rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie.

Trwają rozmowy na temat potencjalnej lokalizacji spotkania - przekazał przedstawiciel administracji USA. Rozważane są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Węgry, Szwajcaria i Rzym.

Szczegóły i sprawy dotyczące logistyki wciąż są nieuzgodnione i mogą się zmieniać - podkreśliło źródło.

    Spotkanie Trumpa z Putinem. "Data nie jest jeszcze ustalona"

    Nie jest też ustalona konkretna data szczytu. Nie wiadomo również, czy weźmie w nim udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

    Rozmówca powiadomił, że Rosjanie przedstawili listę żądań w sprawie potencjalnego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Waszyngton próbuje przekonać do nich Kijów i jego sojuszników w Europie.

    Jak podał w piątek serwis Bloomberg, USA i Rosja pracują nad porozumieniem przewidującym zatrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i utratę przez to państwo na rzecz Rosji całego Donbasu oraz Krymu. Ukraińcy od dawna zapowiadają, że nie oddadzą żadnego terytorium zajętego przez Rosję.

      Negocjacje pokojowe. Możliwe spotkanie trójstronne

      Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i z Zełenskim.

      Wcześniej Donald Trump dał Moskwie czas do piątku na osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie lub poniesienie nowych sankcji. Jednak zapytany przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy termin ten nadal obowiązuje, amerykański przywódca nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

      Jak informowała administracja Trumpa, po spotkaniu prezydentów USA i Rosji może nastąpić kolejne, tym razem z udziałem głów trzech państw: USA, Rosji i Ukrainy. Plany te zrodziły się w okolicach wizyty specjalnego wysłannika USA w Rosji.

