Trump ujawnił swój główny cel. Zełenski podał warunki dla Rosji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczyli w środę w wideokonferencji głów państw i szefów rządów krajów, będących sojusznikami Ukrainy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- Przez cały ten czas trwały bardzo skomplikowane i długie negocjacje. Rozmawialiśmy z wieloma liderami z różnych części świata - wszyscy pragniemy pokoju w Ukrainie i na świecie (..) W trakcie tej rozmowy ustaliliśmy pięć warunków. Wszystko, co będzie dotyczyć Ukrainy musi być omawiane z udziałem Ukrainy - mówił prezydent Ukrainy.

Zełenski wśród warunków koniecznych do zawarcia pokoju wymienił m.in. zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa oraz brak prawa weta ws. akcesji Ukrainy do UE lub NATO. - Dzisiaj prezydent Trump powiedział, że popiera ten pomysł - wskazał.

- Jeżeli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni w trakcie spotkania na Alasce, konieczne będzie wzmocnienie sankcji - podsumował.

Szczyt przed spotkaniem Trump - Putin na Alasce. Europejscy liderzy deklarują wsparcie

W oświadczeniu po szczycie Merz podkreślił, że europejscy przywódcy wezwali prezydenta USA Donalda Trumpa do działania na rzecz pokoju w Ukrainie, który zabezpieczyłby europejskie i ukraińskie interesy bezpieczeństwa.

Merz stwierdził, że Ukraina jest gotowa do negocjacji w kwestiach terytorialnych, ale "prawne uznanie rosyjskiej okupacji nie jest przedmiotem dyskusji".

- Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki będą teraz działać na rzecz pokoju w Ukrainie, który zabezpieczy europejskie i ukraińskie interesy, mogą liczyć na nasze pełne wsparcie w tym przedsięwzięciu - powiedział Merz podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Również francuski prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że bez udziału Ukrainy nie będzie negocjacji dotyczących jej terytorium.- Chcemy, aby wszystko, co dotyczy Ukrainy było omawiane z Ukrainą - zaznaczył.

- Prezydent Donald Trump powiedział, że podczas spotkania z Władimirem Putinem, chce doprowadzić do zawieszenia broni w Ukrainie - przekazał przywódca.

Dodał również, że Trump będzie także "zabiegał" o spotkanie trójstronne zarówno z Putinem, jak i Zełenskim, które mogłoby odbyć się w Europie. Przekazał też, że w sprawie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji "nic nie jest wykluczone".

"Teraz piłka jest po stronie Rosji". Deklaracje przed spotkaniem Trump - Putin

Tuż po szczycie sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaznaczył też, że europejscy przywódcy, prezydent USA oraz prezydent Ukrainy "są zjednoczeni w swoim postanowieniu, by zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie".

- Teraz piłka jest po stronie Rosji - dodał Rutte, wyrażając jednocześnie uznanie dla "przywództwa i ścisłej koordynacji z sojusznikami" ze strony prezydenta Trumpa przed jego piątkowym spotkaniem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Europa, Stany Zjednoczone i NATO "wzmocniły swoje wspólne stanowisko wobec Ukrainy".

"Pozostaniemy w ścisłej koordynacji. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż my - sprawiedliwego i trwałego pokoju" - dodała.

