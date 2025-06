Prezydent Ukrainy podczas spotkania z dziennikarzami mówił o tym, że " Rosjanie nie są gotowi do zawieszenia broni ", ponieważ delegaci biorący udział w rozmowach wskazywali na "kwestię zawieszenia broni na innym poziomie".

- Jesteśmy gotowi do natychmiastowego spotkania - zapewnił Zełenski. Dodał, ze Rosja może wybrać miejsce spotkania. - Stambuł, Watykan, Szwajcaria - wymieniał ukraiński prezydent.

- Moją propozycją dla Rosjan, którą myślę, że poprą nasi partnerzy, jest zawieszenie broni do czasu spotkania przywódców - powiedział ukraiński prezydent i zaznaczył, że ma nadzieję, że pomysł znajdzie również uznanie w oczach Donalda Trumpa. Stwierdził też, że jeśli Rosja nie chce długotrwałego zawieszenia broni, to spotkanie może się odbyć choćby jutro .

Do propozycji prezydenta Ukrainy odniósł się szef rosyjskiej delegacji biorącej udział w negocjacjach w Stambule Władimir Miedinski. Według niego Ukraina ma nadzieję na osiągnięcie zawieszenia broni trwającego od 30 do 60 dni. Zaznaczył również, że spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy nie jest wykluczone i zaleca jego zorganizowanie Władimirowi Putinowi .

Komentarza udzielił również minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Stwierdził on, że bezpośrednie rozmowy między Moskwą a Kijowem przynoszą rezultaty i powinny być kontynuowane . Dodał również, że Rosjanie zaproponowali Ukraińcom kilkudniową przerwę w walkach, by możliwe było zebranie ciał poległych, jednak Wołodymyr Zełenski odmówił.

Według Ławrowa Rosja powinna zrobić wszystko co możliwe, by osiągnąć wszystkie cele operacji wojskowej, w tym zasiąść do negocjacji. Władimir Putin zgodził się z nim w tej kwestii.