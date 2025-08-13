Kluczowa rozmowa z Trumpem. "Polskę reprezentował prezydent Nawrocki"

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Karol Nawrocki "reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA". W rozmowie, która dotyczyła planowanego na piątek spotkania Trump-Putin, wzięli w niej również europejscy przywódcy.

"W spotkaniu z prezydentem Trumpem nie bierze udziału premier Donald Tusk. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki" - przekazał w mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Rozmowy przed spotkaniem Trump-Putin. Premier brał udział w dwóch rozmowach

Wcześniej KPRM informowała, że premier Donald Tusk rozmawiał z europejskimi przywódcami oraz prezydentem Ukrainy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka, cytowany przez Reutera, tłumaczył, że premier bierze dziś udział w dwóch spotkaniach dotyczących Ukrainy, ale to prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas rozmowy z Trumpem.

Europejscy przywódcy po spotkaniu z Trumpem: Celem prezydenta USA jest zawieszenie broni

Po wideokonferencji europejskich przywódców z amerykańskim prezydentem, o efektach rozmów poinformował Emmanuel Macron. Jak wskazał, Trump zadeklarował, że jego celem w rozmowie z Putinem będzie osiągnięcie zawieszenia broni.

Przywódca USA miał także wskazać, że żadne kwestie terytorialne nie będą negocjowane bez udziału przedstawicieli Ukrainy i nie było żadnych wiążących ustaleń dotyczących ich wymiany.

Francuski prezydent przyznał też, że wciąż rozważana jest możliwość nałożenia nowych sankcji na Rosję.

Głos zabrał także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zapewnił, że Europa chce, by szczyt w Anchorage zakończył się sukcesem. Dodał też, że europejscy liderzy zasugerowali amerykańskiemu prezydentowi, że w czasie jego rozmowy z Putinem musi zostać podniesiona kwestia zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Ukrainie jak i Europie. - Powiedzieliśmy to Trumpowi jasno - wskazał.

Merz zadeklarował, że nie ma mowy o uznaniu rosyjskich roszczeń terytorialnych. Powiedział też, że amerykański przywódca zgadza się w większości z postulatami europejskich sojuszników Ukrainy.

- Jest nadzieja na pokój w Ukrainie - podkreślił kanclerz.

Spotkanie Trump-Putin.Rozmowy na Alasce

W piątek przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska, a tematem ma być wojna w Ukrainie i ewentualne rozmowy pokojowe.

Do nadchodzących rozmów Trump-Putin w oświadczeniach odnieśli się liderzy 26 państw UE (pod oświadczeniem nie podpisały się Węgry) oraz mniejsze grono europejskich państw - Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Polska oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen reprezentująca Unię. W obu dokumentach podkreślono, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez zaangażowania Ukrainy, granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą, a zaatakowane państwo powinno mieć gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość.

