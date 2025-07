- Jeśli komunista zostanie wybrany na burmistrza Nowego Jorku, to już nigdy nie będzie tak samo. Ale mamy ogromną władzę w Białym Domu, by zarządzać (miastem - red.), kiedy zajdzie taka potrzeba - stwierdził Donald Trump, zwracając się do dziennikarzy podczas konferencji prasowej w Białym Domu.