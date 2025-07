Podczas kampanii wyborczej w 2024 roku miliarder wykorzystał platformę do promocji Donalda Trumpa, a następnie użył jej jako narzędzia do nagłaśniania kontrowersyjnych decyzji, które zainicjował jako szef departamentu DODGE, powołanego przez prezydenta USA. Platformy użył również w ubiegłym miesiącu, by wyrazić swoje niezadowolenie z polityki Trumpa i jego projektu ustawy budżetowej, co przerodziło się w otwarty konflikt między nimi, a ostatecznie - ogłoszenie przez Muska założenia własnej partii politycznej.