Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu zapytał prezydenta Liberii o jego świetnej znajomości angielskiego. Tymczasem to język urzędowy jego kraju.

W 1847 roku Liberyjczycy uzyskali niepodległość i przyjęli własną konstytucję. Przez następne lata w kraju dochodziło do konfliktów ze rdzenną ludnością, która uzyskała ograniczone prawo do głosowania dopiero w 1947 roku. Kolejne dziesięciolecia to okres wielkich napięć politycznych i społecznych w Liberii.