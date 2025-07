Wojna w Ukrainie. USA gotowe do prac nad sankcjami dla Rosji

- Republikanie w Senacie są zdecydowani, by pracować z Izbą Reprezentantów i Białym Domem, by przeprowadzić tę ustawę przez Kongres i by trafiła na biurko prezydenta - oświadczył lider republikanów w Senacie John Thune.