Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że w piątek przyjmie w Waszyngtonie swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego w związku z negocjacjami w sprawie umowy, która ma zapewnić Stanom Zjednoczonym dostęp do ukraińskich zasobów mineralnych . - Prezydent Zełenski przyjedzie w piątek, to już potwierdzone - powiedział Trump. D

- Spotkam się z prezydentem Trumpem - potwierdził Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu wideo. - Dla mnie i dla nas wszystkich na świecie ważne jest, aby amerykańska pomoc nie została wstrzymana . Na drodze do pokoju potrzebna jest siła - mówił.

Umowa między Ukrainą a USA. Trump: Weźmiemy to, do czego mamy prawo

Jak podawaliśmy w Interii , ukraiński prezydent zjawi się w USA, by podpisać umowę na wspólne wydobycie minerałów na terenie Ukrainy. Kijów miał wyrazić gotowość na podpisanie umowy dotyczącej wydobycia minerałów oraz złóż ropy i gazu, po tym jak USA przestały domagać się 500 mld dolarów w spodziewanych zyskach z wydobycia.

- Poprzednia administracja postawiła nas w bardzo złej sytuacji, ale udało nam się zawrzeć umowę , dzięki której odzyskamy nasze pieniądze i w przyszłości dostaniemy dużo pieniędzy. Myślę, że to właściwe, ponieważ mamy podatników, którzy nie powinni płacić rachunku (za wojnę w Ukrainie - red.) i nie powinni płacić więcej, niż płacą Europejczycy - skomentował Trump.

Powtórzył przy tym nieprawdziwe informacje na temat wartości amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, która według Trumpa wynosi 350 mld dol. - Weźmiemy to, do czego mamy prawo - zadeklarował.

Donald Trump powiedział także, iż to Europa musi udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa , odmawiając złożenia obietnic ze strony USA w ramach umowy dotyczącej zasobów naturalnych Ukrainy.

- Nie zamierzam dawać gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Trump na posiedzeniu gabinetu. - Moją najważniejszą rzeczą jest zakończenie zabijania. Moją drugą rzeczą jest to, by nie musieć już płacić żadnych pieniędzy , ponieważ (poprzedni prezydent USA Joe - red.) Biden wydał 350 mld dolarów bez żadnej szansy na ich odzyskanie. Teraz odzyskamy wszystkie te pieniądze, a także dużo więcej - powiedział.

Pytany, jakie gwarancje bezpieczeństwa USA są w stanie zaoferować, Trump ocenił, że nie będzie to "zbyt wiele", bo tym ma zająć się Europa. - Europa to zrobi, ponieważ Europa jest ich sąsiadem, ale my upewnimy się, że wszystko pójdzie dobrze - zadeklarował.