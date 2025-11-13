W skrócie BBC przeprosiło Donalda Trumpa za przemontowanie jego przemówienia z 2021 roku.

Brytyjski nadawca odrzucił żądania finansowe Trumpa o miliard dolarów zadośćuczynienia.

Kontrowersyjny montaż wypowiedzi pojawił się w dokumencie wyemitowanym przed wyborami w USA.

Rzecznik BBC poinformował, że prezes głównego brytyjskiego nadawcy publicznego Samir Shah napisał list do Białego Domu, w którym "jasno dał do zrozumienia prezydentowi Trumpowi, że on i korporacja przepraszają za edycję przemówienia", które wygłoszone zostało 6 stycznia 2021 r. i wyemitowane w filmie dokumentalnym "Trump: Druga szansa?"

Przedstawiciel medium wskazał też, że obraz nie zostanie ponownie wyświetlony na jakiejkolwiek platformie należącej do BBC.

Prawnicy medialnego giganta ustosunkowali się do listu, który otrzymali w niedzielę od przedstawicieli Białego Domu. W odpowiedzi wskazali, że choć ubolewają nad niefortunnym montażem przemówienia, nie dostrzegają podstaw do roszczeń finansowych w związku z rzekomym zniesławieniem.

Donald Trump rozważał pozew w związku z montażem swojego przemówienia sprzed zamieszek na Kapitolu. Mówił w nim: "Pójdziemy na Kapitol i będziemy wiwatować na cześć naszych dzielnych senatorów i kongresmenów".

Prawie godzinę później stwierdził też: "I walczymy. Walczymy jak diabli". Tymczasem w dokumencie BBC wypowiedzi zostały ze sobą połączone, co przy nieuwadze widza mogło doprowadzić do mylnego wrażenia dotyczącego intencji mówcy. Zmontowana wypowiedź brzmiała: "Pójdziemy na Kapitol (...) a ja będę tam z wami. I walczymy. Walczymy jak diabli".

Materiał został wyemitowany na tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA.

W poniedziałek na antenie Fox News Donald Trump zapowiedział, że złoży pozew przeciwko stacji BBC.

- To dość smutne wydarzenie. Zmienili moje przemówienie z 6 stycznia, które było piękne, bardzo uspokajające, i sprawili, że brzmiało radykalnie, faktycznie je zmienili. To, co zrobili, było dość niesamowite - mówił.

List od prawników Trumpa BBC otrzymało jednak już w niedzielę. W piśmie domagano się "pełnego i uczciwego wycofania" programu z platform medium, przeprosin oraz "odpowiedniej rekompensaty za wyrządzone szkody". BBC podało, że chodzi o 1 miliard dolarów. Termin na odpowiedź brytyjski gigant otrzymał do piątkowego wieczora.

Źródło: BBC

