USA przeprowadzą operację w Wenezueli? Pentagon przedstawił Trumpowi opcje

Paweł Sekmistrz

Donald Trump spotkał się z przedstawicielami Pentagonu, by porozmawiać o możliwościach przeprowadzenia operacji w Wenezueli - informują amerykańskie media. Miałaby się ona odbyć w "nadchodzących dniach". Decyzja nie została jeszcze podjęta.

Pentagon przedstawił Trumpowi propozycje operacji w Wenezueli
Pentagon przedstawił Trumpowi propozycje operacji w WenezueliANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JONATHAN KLEIN AFP

  • Donald Trump został zapoznany z możliwymi opcjami przeprowadzenia operacji wojskowej USA w Wenezueli, jednak decyzja nie została jeszcze podjęta.
  • Do regionu Ameryki Łacińskiej skierowano amerykańskie siły, w tym lotniskowiec USS Gerald Ford oraz okręty i myśliwce.
  • Amerykańskie wojsko intensyfikuje działania przeciwko przemytnikom, niszcząc łodzie i zabijając podejrzanych o przemyt z Ameryki Południowej.
W środę w Białym Domu doszło do spotkania wysokich rangą urzędników wojskowych z prezydentem USA. Jak informuje CBS, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, tematem była potencjalna operacja w Wenezueli.

W rozmowach uczestniczył m.in. szef Pentagonu Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Caine. Donald Trump usłyszał o różnych opcjach amerykańskiej interwencji wojskowej w południowoamerykańskim kraju.

USA przeprowadzą operację wojskową w Wenezueli? Trump zapoznał się z opcjami działania

Według informacji CBS, Trumpowi przedstawione zostały możliwości organizacji operacji wojskowych, w tym tych przeprowadzonych na lądzie. Każda z nich miałaby być możliwa w "nadchodzących dniach". Ostateczna decyzja nie została jednak podjęta.

Na początku tygodnia grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford przemieściła się do regionu Ameryki Łacińskiej, wchodząc w obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego USA.

    Tym samym jednostka dołączyła do ośmiu okrętów wojennych, atomowego okrętu podwodnego i myśliwców F-35, które już wcześniej znajdowały się w regionie Karaibów.

    USA kontra przemytnicy. Ameryka wypowiedziała wojnę zagranicznym handlarzom

    Jak przypomina amerykański portal stacji, przez ostatnie dwa miesiące wojsko USA zaatakowało co najmniej 21 łodzi, które - według oficjalnych przekazów krajowej administracji - miały przewozić zakazane substancje z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych.

    W czasie uderzeń zginęło 80 osób podejrzanych o przemytnictwo. Przeżyć udało się tylko dwóm osobom, które zostały następnie repatriowane do Ekwadoru i Kolumbii. Obywatel Ekwadoru został jednak uwolniony przez lokalne władze w związku z brakiem dowodów na popełnienie przez niego przestępstwa.

    Politykę amerykańskiej administracji wobec przemytników zakazanych substancji komentował w środę na szczycie w Fort Wayne Pete Hegseth. Doradził osobom biorącym udział w procederze "niewsiadanie do łodzi".

    - Jeśli handlujesz narkotykami, by truć amerykański naród i wiemy, że należysz do znanej organizacji terrorystycznej, jesteś zagranicznym terrorystą lub handlarzem - znajdziemy cię i zabijemy - groził sekretarz wojny.

    Źródło: CBS

