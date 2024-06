Tragiczny bilans pielgrzymki do Mekki. Rośnie liczba zmarłych

Co najmniej 1301 osób zmarło w trakcie hadżdż, czyli dorocznej pielgrzymki muzułmanów do świętego miasta Mekki. Jak wynika z oficjalnych informacji służb, zdecydowana większość ofiar to osoby, które nie miały oficjalnych zezwoleń i łamały podstawowe przepisy bezpieczeństwa.