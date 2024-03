Do tragicznego zdarzenia doszło w ośrodku narciarskim Jasná w Tatrach Niżnych - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji . W piątek wieczorem słowackie służby otrzymały informację, że niedźwiedź goni dwie osoby .

Tatry Niżne. Nie żyje 31-latka

Ze wstępnych doniesień, które podało portalowi słowackie MSW, wynika, że 31-letnia Białorusinka prawdopodobnie nie zginęła na skutek ataku niedźwiedzia. Według służb do tragedii doszło po upadku z wysokości około 150 metrów.

Jak przekazał portal Teraz.Sk, okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja, z którą współpracuje zespół interwencyjny ds. niedźwiedzia brunatnego oraz przedstawiciele sztabu kryzysowego wydziału ochrony środowiska. Departament Środowiska zapewnił pełną współpracę z organami ścigania. - Będziemy w sposób przejrzysty informować o kolejnych krokach śledztwa. Jeśli potwierdzi się, że był to bezpośredni atak niedźwiedzia, zostanie to podane do wiadomości publicznej - podkreślił sekretarz stanu w Departamencie Środowiska Filip Kuffa.