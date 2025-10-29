W skrócie Huragan Melissa przeszedł przez Jamajkę z prędkością wiatru sięgającą 300 km/h, powodując zniszczenia budynków i infrastruktury.

Mieszkańcy doświadczyli dramatycznych chwil, relacjonując, że nigdy wcześniej nie było tak źle - wielu z nich musiało szukać schronienia w łazienkach i piwnicach.

Premier Jamajki ogłosił wyspę obszarem klęski żywiołowej, a odbudowa po huraganie będzie długotrwałym wyzwaniem.

- To było druzgocące - tak wydarzenia na Jamajce określił jeden z mieszkańców. Przez karaibską wyspę przeszedł huragan Melissa, a prędkość wiatru wyniosła prawie 300 km/h.

Żywioł dokonał potężnych zniszczeń w infrastrukturze: zburzył budynki, zerwał dachy z domów, powybijał okna i zerwał linie energetyczne.

W wielu miejscach drogi są nieprzejezdne z powodu wysokiego poziomu wody, powalonych drzew i naniesionego gruzu.

Jamajka. Huragan Melissa dokonał wielkich zniszczeń. "Nigdy nie było tak źle"

Ocena sytuacji na Jamajce jest obecnie mocno utrudniona przez brak prądu i komunikacji na wyspie. "Obraz zniszczeń zaczyna dopiero się ujawniać" - relacjonuje agencja AFP.

- Nigdy nie było tak źle - tak przejście huraganu Melissa skomentował Andrew Houston Moncure, który wraz z żoną i półtorarocznym dzieckiem schronił się na niższym poziomie należącego do niego hotelu w Bluefields.

Mężczyzna tłumaczył, że w pewnym momencie cała rodzina schroniła się w niewielkiej łazience. Uderzenie huraganu było ciężkie do zniesienia.

- To było przerażające doświadczenie, zwłaszcza z moim synem. Ciśnienie jest tak niskie, że z trudem oddychasz, a dźwięk przypomina przejeżdżający po tobie pociąg towarowy - relacjonował Houston Moncure.

Zniszczone domy i zerwane dachy - tak wygląda wybrzeże Jamajki po przejściu huraganu Melissa Maria Alejandra Cardona / Reuters / Forum Agencja FORUM

Niebezpieczny żywioł nie oszczędził również miejscowości Seaford Town. Wiatr zniszczył budynek restauracji należącej do Christophera Hackera.

- Wszystko przepadło - mówił dziennikarzom agencji AFP zdruzgotany mężczyzna. Na domiar złego huragan zniszczył uprawiane przez niego pola bananowe. - Potrzeba będzie wiele czasu, żeby się z tego otrząsnąć - podkreślił.

Premier Jamajki ogłasza po przejściu huraganu Melissa: Obszar klęski żywiołowej

Premier Jamajki Andrew Holness zwrócił uwagę na ogrom zniszczeń, jakie spowodował potężny wiatr i ulewne deszcze. Określił swój kraj jako "obszar klęski żywiołowej".

- Dzisiaj staramy się po prostu troszczyć o ludzi, którzy tu są, dbać o siebie i o siebie nawzajem - tłumaczył szef jamajskiego rządu.

Na karaibskiej wyspie stopniowo jest przywracany prąd. Początkowo aż 70 proc. odbiorców zostało pozbawionych energii.

- Odbudowa będzie trudna - mówił w środę odpowiedzialny za działania kryzysowe minister Desmond McKenzie. Następnie pokrzepił mieszkańców i zapewnił: - Sprostamy wyzwaniu.

Źródło: AFP

