Potężna eksplozja w sklepie w Meksyku. Nie żyją 23 osoby, wielu rannych
Doszło do silnej eksplozji w supermarkecie na północy Meksyku - podaje AFP, powołując się na informacje lokalnych władz. Według wstępnych ustaleń zginęły 23 osoby, a kolejnych 11 zostało rannych. Miejscowa prokuratura poinformowała, że mimo pierwszych tropów, wskazujących na przyczynę wybuchu, śledczy muszą wstrzymać czynności, dopóki strażacy nie umożliwią im wejścia do budynku.
W skrócie
- Wybuch w sklepie w Hermosillo spowodował śmierć 23 osób i ranił 11 kolejnych.
- Władze wykluczyły celowy atak, prowadzone jest dochodzenie w sprawie przyczyn eksplozji.
- Miasto zawiesiło obchody święta zmarłych w geście solidarności z poszkodowanymi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak informuje "El Pais", do wybuchu w sklepie doszło w sobotnie popołudnie w Hermosillo w stanie Sonora, leżącego w północno-zachodnim Meksyku. Na skutek powstałego po nim pożaru śmierć poniosły 23 osoby. Wiadomo też, że co najmniej 11 zostało zabranych do szpitali - poinformował gubernator stanowy Alfonso Durazo. Wśród ofiar są także dzieci.
Tragiczny pożar w Hermosillo. Doszło do eksplozji
Strażacy przekazali, że dzięki szybkiej interwencji zespołów ratunkowych udało się zapobiec rozprzestrzenieniu pożaru na sąsiednie lokale. Stanowe władze - cytowane przez "El Pais" - wykluczyły, że przyczyną eksplozji mógł być atak lub "zdarzenie związane z agresywną postawą wobec ludności cywilnej".
"Robocze założenie jest takie, że incydent był przypadkowy, a śledztwo dotyczy transformatora znajdującego się wewnątrz sklepu" - przekazała prokuratura.
Kondolencje rodzinom zmarłych przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. "Skontaktowałam się z gubernatorem Sonory Alfonso Durazo, aby zaoferować wszelkie potrzebne wsparcie. Poleciłam sekretarz spraw wewnętrznych Rosie Iceli Rodríguez wysłanie zespołu wsparcia, aby pomóc rodzinom i poszkodowanym" - napisała na X.
Eksplozja w sklepie. Prokuratura ustala okoliczności zdarzenia
Lokalna prokuratura poinformowała w oświadczeniu, że gdy strażacy umożliwią dostęp do pomieszczeń, "przyczyny pożaru mogą zostać dokładnie ustalone, a jeśli to konieczne, linia śledztwa zostanie skorodowana". Sprawdzony pod kątem poprawnego działania ma zostać m.in. transformator elektroniczny.
Miasto Hermosillo zawiesiło obchody święta zmarłych. "W ramach VII Tradycyjnego Święta Zmarłych, a także zaplanowanego na ten dzień Konkursu i Marszu Katolików, zostają one zawieszone w solidarności z osobami poszkodowanymi w tragicznym pożarze, do którego doszło w sklepie w centrum miasta" - poinformował konsystorz.
Źródło: AFP, "El Pais"