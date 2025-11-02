W skrócie Wybuch w sklepie w Hermosillo spowodował śmierć 23 osób i ranił 11 kolejnych.

Władze wykluczyły celowy atak, prowadzone jest dochodzenie w sprawie przyczyn eksplozji.

Miasto zawiesiło obchody święta zmarłych w geście solidarności z poszkodowanymi.

Jak informuje "El Pais", do wybuchu w sklepie doszło w sobotnie popołudnie w Hermosillo w stanie Sonora, leżącego w północno-zachodnim Meksyku. Na skutek powstałego po nim pożaru śmierć poniosły 23 osoby. Wiadomo też, że co najmniej 11 zostało zabranych do szpitali - poinformował gubernator stanowy Alfonso Durazo. Wśród ofiar są także dzieci.

Tragiczny pożar w Hermosillo. Doszło do eksplozji

Strażacy przekazali, że dzięki szybkiej interwencji zespołów ratunkowych udało się zapobiec rozprzestrzenieniu pożaru na sąsiednie lokale. Stanowe władze - cytowane przez "El Pais" - wykluczyły, że przyczyną eksplozji mógł być atak lub "zdarzenie związane z agresywną postawą wobec ludności cywilnej".

"Robocze założenie jest takie, że incydent był przypadkowy, a śledztwo dotyczy transformatora znajdującego się wewnątrz sklepu" - przekazała prokuratura.

Kondolencje rodzinom zmarłych przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. "Skontaktowałam się z gubernatorem Sonory Alfonso Durazo, aby zaoferować wszelkie potrzebne wsparcie. Poleciłam sekretarz spraw wewnętrznych Rosie Iceli Rodríguez wysłanie zespołu wsparcia, aby pomóc rodzinom i poszkodowanym" - napisała na X.

Eksplozja w sklepie. Prokuratura ustala okoliczności zdarzenia

Lokalna prokuratura poinformowała w oświadczeniu, że gdy strażacy umożliwią dostęp do pomieszczeń, "przyczyny pożaru mogą zostać dokładnie ustalone, a jeśli to konieczne, linia śledztwa zostanie skorodowana". Sprawdzony pod kątem poprawnego działania ma zostać m.in. transformator elektroniczny.

Miasto Hermosillo zawiesiło obchody święta zmarłych. "W ramach VII Tradycyjnego Święta Zmarłych, a także zaplanowanego na ten dzień Konkursu i Marszu Katolików, zostają one zawieszone w solidarności z osobami poszkodowanymi w tragicznym pożarze, do którego doszło w sklepie w centrum miasta" - poinformował konsystorz.

Źródło: AFP, "El Pais"

