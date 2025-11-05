W skrócie Pożar domu opieki dla seniorów w Tuzli w Bośni i Hercegowinie.

W wyniku tragedii zginęło co najmniej 10 osób, a około 20 zostało rannych, wśród nich mieszkańcy, ratownicy i personel.

Władze wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru, a rodziny ofiar otrzymały kondolencje od najwyższych przedstawicieli państwa.

Pożar w domu opieki seniora w Tuzli w północno-wschodniej części Bośni i Hercegowiny wybuchł we wtorek wieczorem na siódmym piętrze obiektu. Żywioł szybko zaczął opanowywać jednak pozostałą część budynku, odcinając drogę ewakuacji niektórym z przebywających w nim osób.

- Według wstępnych informacji w pożarze zginęło 10 osób, około 20 zostało rannych. To pensjonariusze, policjanci, strażacy oraz personel domu - poinformował media rzecznik lokalnej policji.

Bośnia i Hercegowina. Pożar domu opieki dla seniorów

W akcji gaśniczo-ratunkowej uczestniczyły zastępy z sześciu miast. Rzecznik Centrum Klinicznego Uniwersytetu w Tuzli podał, że kilku jego pacjentów leczonych jest z powodu zatrucia węgla, zaś troje z nich walczy o życie na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Kondolencje rodzinom ofiar i rannym złożył m.in. przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny Zeljko Komsic. Premier Nermin Niksic określił natomiast pożar mianem "katastrofy na nieprawdopodobną skalę".

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Urzędnicy poinformowali, że pełne dochodzenie zostanie przeprowadzone, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w miejscu zdarzenia.

