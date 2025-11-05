Pożar w obiekcie dla seniorów na Bałkanach. Nie żyje co najmniej 10 osób

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Co najmniej 10 osób zginęło, a około 20 zostało rannych w pożarze domu opieki dla seniorów w Bośni i Hercegowinie. Ogień pojawił się na jednym z pięter budynku, po czym zaczął rozprzestrzeniać się na sąsiednie kondygnacje. Władze krajowe zapowiedziały szczegółowe dochodzenie, mające ustalić przyczyny tragedii.

Pożar domu opieki dla seniorów w Tuzli
Pożar domu opieki dla seniorów w TuzliAHMET BESICAFP

W skrócie

  • Pożar domu opieki dla seniorów w Tuzli w Bośni i Hercegowinie.
  • W wyniku tragedii zginęło co najmniej 10 osób, a około 20 zostało rannych, wśród nich mieszkańcy, ratownicy i personel.
  • Władze wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru, a rodziny ofiar otrzymały kondolencje od najwyższych przedstawicieli państwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pożar w domu opieki seniora w Tuzli w północno-wschodniej części Bośni i Hercegowiny wybuchł we wtorek wieczorem na siódmym piętrze obiektu. Żywioł szybko zaczął opanowywać jednak pozostałą część budynku, odcinając drogę ewakuacji niektórym z przebywających w nim osób.

Zobacz również:

Katastrofa samolotu towarowego w stanie Kentucky w USA
Świat

Katastrofa samolotu w USA. Rozbił się tuż po starcie

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    - Według wstępnych informacji w pożarze zginęło 10 osób, około 20 zostało rannych. To pensjonariusze, policjanci, strażacy oraz personel domu - poinformował media rzecznik lokalnej policji.

    Bośnia i Hercegowina. Pożar domu opieki dla seniorów

    W akcji gaśniczo-ratunkowej uczestniczyły zastępy z sześciu miast. Rzecznik Centrum Klinicznego Uniwersytetu w Tuzli podał, że kilku jego pacjentów leczonych jest z powodu zatrucia węgla, zaś troje z nich walczy o życie na oddziale intensywnej opieki medycznej.

    Zobacz również:

    Pożar tankowca po ukraińskim ataku dronowym
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcy zaatakowali w porcie. Płonie rosyjski tankowiec, ewakuacja załogi

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Kondolencje rodzinom ofiar i rannym złożył m.in. przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny Zeljko Komsic. Premier Nermin Niksic określił natomiast pożar mianem "katastrofy na nieprawdopodobną skalę".

      Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Urzędnicy poinformowali, że pełne dochodzenie zostanie przeprowadzone, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w miejscu zdarzenia.

      Źródło: BBC

      Zobacz również:

      Premier Węgier Viktor Orban
      Świat

      Orban odpowiada Zełenskiemu. "Nie jesteśmy wam nic winni"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      "Graffiti": Chaos w sądownictwie. Wiceminister sprawiedliwości odpiera zarzutyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze