Szef MON komentuje tekst Interii. "Reagujemy najszybciej, jak się da"

W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że resort szybko reaguje na zagrożenia dotyczące widoczności obiektów wojskowych na mapach Google.

Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało do Google wniosek o zamaskowanie obiektów wojskowych w Street View.

Na zdjęciach udostępnianych przez aplikację można dostrzec kluczowe elementy zabezpieczenia jednostek wojskowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas konferencji prasowej z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza padło pytanie o ustalenia Interii.

Dziennikarz Jakub Krzywiecki ustalił, że Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do firmy Google formalny wniosek o zamaskowanie obiektów wojskowych, które są widoczne w aplikacji Street View.

Wniosek MON do Google. Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tekst Interii

Szef resortu obrony stwierdził, odpowiadając na pytanie dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, że reakcja MON "nie była spóźniona".

- Reagujemy najszybciej, jak się da. Jesteśmy najlepiej zorganizowanym ministerstwem. Mamy nie tylko dobrze zorganizowaną strukturę, ale chyba jako jedyni działamy całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok - mówił Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej nadmienił również, że osoby pracujące w tym resorcie "od świtu do nocy pełnią dyżury w różnych systemach". - Nie ma drugiego takiego ministerstwa - zaznaczył.

Jak opisywaliśmy w Interii, korporacja Google, która dysponuje zdjęciami satelitarnymi, maskuje fotografie ważniejszych obiektów wojskowych. Te są jednak często widoczne w aplikacji Street View.

Ustalenia Interii. Zdjęcia jednostek wojskowych w Street View, MON odpowiada

"Na fotografiach przekazanych ministerstwu można przeanalizować, jak zabezpieczone są chociażby wartownie jednostek wojskowych. Zdjęcia z ulicy pokazują umocnienia, rozmieszczenie kamer przemysłowych, czasami również żołnierzy pełniących wartę oraz ich uzbrojenie" - informował nasz dziennikarz Jakub Krzywiecki.

Co więcej, w przypadku niektórych jednostek na zdjęciach widoczna jest infrastruktura na terenie baz, a także pojazdy wojskowe zaparkowane lub poruszające się w jednostkach.

Na pytanie Interii, czy takie zdjęcia mogą pomagać obcym służbom w prowadzeniu wrogiej działalności na terenie Polski, Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało, że "zobrazowania odzwierciedlają wyłącznie sytuację utrwaloną w chwili wykonania zdjęcia oraz - co istotne - w wielu przypadkach pochodzą sprzed kilku lat (...)".

"Zawiera elementy niepokojące". Wiceszef MSZ o strategii USA Polsat News Polsat News