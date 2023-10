W niedzielę wieczorem w pobliżu lotniska w stolicy Dagestanu - Machaczkale zebrał się tłum mieszkańców . Jak poinformowały kanały CzP Dagestan i Tut Dagestan w Telegramie, powodem był przylot samolotu linii Red Wings z Tel Awiwu . Dagestan to republika na południu Federacji Rosyjskiej.

Tłum Rosjan na lotnisku. Szukają pasażerów lotu z Izraela

W mediach społecznościowych w ciągu dnia zaczęto rozpowszechniać informacje, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela" z wezwaniami do przybycia na lotnisko Machaczakale i niedopuszczenia do lądowania maszyny.