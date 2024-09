Teka dla Polaka w Komisji Europejskiej. Bogate kraje UE mają obawy

" Włochy , Francja , Hiszpania i Polska mają dostać najważniejsze stanowiska komisarzy z obszaru gospodarki . Wszystkie wymienione kraje opowiadają się za zwiększaniem wydatków. To niepokoi niektóre kraje będące płatnikami netto do unijnego budżetu - pisze niemiecki dziennik kół gospodarczych "Handelsblatt".

Przechył na stronę zwolenników wydatków?

Niemiecki rząd podziela obawy

Czy Polak powinien odpowiadać za budżet?

"Handelsblatt" zaznaczył, że nikt nie wątpi, iż będący "brukselskim weteranem" Polak nadaje się do tej funkcji. Jednak fakt, że to stanowisko przechodzi z kraju, który więcej wpłaca do unijnego budżetu niż z niego otrzymuje, do kraju, który jest beneficjentem netto funduszy, potwierdza zdaniem niektórych niepokojący trend - kraje opowiadające się za zwiększeniem wydatków będą w przyszłości nadawały ton polityce gospodarczej i finansowej.