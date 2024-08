Polski kandydat na komisarza UE. Jest decyzja prezydenta

O tym, że Andrzej Duda wyraził zgodę, by Piotr Serafin został polskim kandydatem na stanowisko unijnego komisarza , Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w mediach społecznościowych. Do komunikatu załączono treść pisma premiera Donalda Tuska , który wysłał do głowy państwa oficjalne pismo.

W treści opublikowanego pisma widać, że Donald Tusk powołał się na ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 8 października 2010 roku. To właśnie ta ustawa została znowelizowana w lipcu 2023 roku przez poprzedni rząd na wniosek prezydenta, nadając mu dodatkowe kompetencje, co było kwestionowane przez obecny obóz władzy.

Komisja Europejska. Kim jest Piotr Serafin?

Kandydatura Piotra Serafina została oficjalnie ogłoszona we wtorek przez Donalda Tuska na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Prezes Rady Ministrów przekazał, że jest bardzo prawdopodobne, iż szefowa KE Ursula von der Leyen zaakceptuje go na tym stanowisku. Premier dodał, że istnieje duża szansa na to, by Serafin zajął istotną rolę komisarza ds. budżetu.