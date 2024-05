Informacja o pożarze w rezydencji Władimira Putina pojawiła się późnym wieczorem. Jak informuje "Syrena", jeden z budynków tajnego kompleksu został całkowicie strawiony przez żywioł . Według tego kanału posiadłość - choć formalnie należąca do państwowego Gazpromu - faktycznie należy do prezydenta Rosji .

"Wykonano je pod różnymi kątami, a teren otaczający rezydencję pokrywa się z tym, co widać na zdjęciach. W rozmowie z jeden z internetowych wyjaśnił, że opublikowane przez niego zdjęcie zostało zrobione w czwartek. Przyczyna pożaru nie jest znana " - dodano. Kreml nie komentuje tych doniesień, podobnie lokalna władza. Oficer dyżurny Głównej Dyrekcji Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Ałtaju odmówił odpowiedzi na pytanie o interwencję strażaków w miejscu pożaru.

Kompleks Putina spłonął. Wcześniej Ukraina próbowała zniszczyć inny pałac

Na terenie kompleksu znajduje się szereg udogodnień dla wschodniego przywódcy, m.in. największy schron atomowy w jego kolekcji. Miał z niego korzystać w czasie pandemii COVID-19. W pobliżu rezydencji znajduje się także nieczynne specjalistyczne gospodarstwo rolne, w którym hoduje się marale (duże szlachetne jelenie) w celu pobrania krwi z ich poroża. Władimir Putin ma pobierać lecznicze kąpiele z tym dodatkiem, a to upodobanie miał w przywódcy zaczepić Siergiej Szojgu .

Informacje o budowie posiadłości pojawiły się niespełna 15 lat. Według różnych doniesień inwestycja pochłonęła 3 miliardy rubli (po obecnym kursie około 131 mln złotych - red.). Gazprom twierdzi, że jest to kompleks sanatoryjno-wypoczynkowy Ałtaj Compound należący do jego portfolio, jednak zwykły Rosjanin nie ma do niego wstępu.