Geolog Abraham Zelilidis powiedział serwisowi Greek City Times, że Voutes położona jest na skale, pod którą znajduje się warstwa gliny, przez co jest to rejon bardzo wrażliwy. Wyjaśnił, że wraz z przenikaniem wody w głąb gruntu glina zwiększa swoją objętość, przez co może dochodzić do osuwisk i przesuwania się gruntu. Specjalista podkreślił, że najpewniej ten proces będzie się pogłębiał, jeśli nic się z tym szybko nie zrobi.