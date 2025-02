Seria trzęsień ziemi nawiedziła nie tylko tę słynną grecką wyspę, lecz również sąsiednie na Morzu Egejskim. Wstrząsy odnotowuje się cały czas . Najsilniejszy z nich miał magnitudę 4,9 i doszło do niego w poniedziałek rano - wynika z danych Instytutu Geodynamicznego w Atenach. Chociaż brak doniesień o zniszczeniach i ofiarach, wstrząsy budzą duży niepokój na wyspach.

"Nigdy nie czułem czegoś takiego"

Na Santorini zamknięto szkoły, a na wyspie rozmieszczono ekipy ratownicze , które mają na bieżąco reagować na możliwe wydarzenia. Minister obrony cywilnej Vasilis Kikilias w niedzielę zalecił mieszkańcom zagrożonych rejonów "ścisłe stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka". Szkoły zamknięto również na wyspach Amorgos, Anafi i Ios.

W ciągu minionych trzy dni w rejonie Santorini i sąsiednich wysp miało miejsce ponad 200 wstrząsów . W poniedziałek aktywność nie ustaje i cały czas notowane są kolejne ruchy gruntu , na głębokościach od prawie 100 km do zaledwie 5.

Chociaż eksperci raczej nie łączą nasilających się wstrząsów z możliwym wzrostem aktywności wulkanu na wyspie, to nie mogą jednak w pełni wykluczyć erupcji . To zaś bardzo niepokoi mieszkańców. Tak swoje odczucia opisuje cytowany przez serwis Ekathimerini.com Michalis Gerontakis, dyrektor Orkiestry Filharmoników na Santorini:

"Nigdy nie czułem czegoś takiego, w dodatku z taką częstotliwością - trzęsienie ziemi co 10 lub co 20 minut. Wszyscy są zaniepokojeni, nawet jeśli niektórzy z nas to ukrywają, żeby nie wywoływać paniki" - powiedział Gerontakis.