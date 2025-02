Epicentrum wstrząsu znajdowało się między wyspami Santorini i Amorgos na Morzu Egejskim, gdzie od końca stycznia odnotowywana jest wzmożona aktywność sejsmiczna. Do trzęsienia ziemi doszło na głębokości 17 km, w rejonie Wysp Cykladzkich.

Grecki sejsmolog Gerasimos Papadopulos ocenił, że odnotowany wstrząs "zamknął niewielką szczelinę optymizmu". Wcześniej władze i eksperci wyrażali "ostrożny optymizm" co do sytuacji sejsmicznej w regionie.

Santorini. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Sytuacja wciąż napięta

- Eksperci, którzy stale monitorują to zjawisko (...), dają nam powody do tego, by z każdym dniem mieć w sobie trochę więcej optymizmu - powiedział w niedzielę premier Grecji Kyriakos Micotakis w związku z sytuacją sejsmiczną w regionie Wysp Cykladzkich, w tym na Santorini.