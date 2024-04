- Rosjanie odrobili pracę domową. Mają nowoczesną technologię i zaawansowane systemy. Dlatego my, jako członkowie NATO , też musimy stale się rozwijać i na bieżąco monitorować ich działania - powiedział.

Rosja i Morze Bałtyckie. Szwedzki dowódca przestrzega

Dowódca zaznaczył też, że najważniejszym zadaniem Sojuszu na Bałtyku jest ciągłe zaznaczanie swojej obecności oraz - zgodnie z doktryną NATO - odstraszanie. - Nie jesteśmy tutaj, by eskalować napięcie i zaogniać sytuację, ale po to, by kontrolować działania Rosjan i być przygotowanym na odpowiedź - powiedział.