Kraje bałtyckie wzywają NATO. "Rosjanie mogą szybko zmienić kierunek"

Kraje bałtyckie wzywają NATO do przygotowania się na możliwą rosyjską inwazję - piszą brytyjskie media. Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Litwy, Łotwy i Estonii do Sojuszu dyplomaci tych krajów wystosowali wspólny apel.

Dyplomaci z krajów bałtyckich apelują do NATO. "Zapłaciliśmy za to wysoką cenę"

"Nasze ostrzeżenia o ukrytym i rosnącym zagrożeniu ze Wschodu były zbyt łatwo odrzucane w niektórych stolicach państw alianckich. Wiedzieliśmy wtedy, tak jak wiemy dzisiaj, że tylko kolektywna obrona może zagwarantować bezpieczeństwo w Europie. Zabrakło nam tego w latach 30. i zapłaciliśmy za to wysoką cenę , którą dziś płacą Ukraińcy" - napisali w oświadczeniu.

Dyplomaci zauważyli, że "udręki", których Ukraina obecnie doświadcza w postaci deportacji, tortur, uprowadzeń dzieci i "wymazywania kultury", obudziły w ich krajach "najciemniejsze wspomnienia i obawy" . Nawiązali w ten sposób do sowieckiej okupacji krajów bałtyckich, która rozpoczęła się w 1940 roku.

Kraje bałtyckie: Jesteśmy gotowi do walki

Dyplomaci zauważyli, że ich kraje "na co dzień" doświadczają "ataków hybrydowych". "My i nasi sojusznicy musimy być przygotowani do szybkiego, przekonującego i skutecznego reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia" - czytamy.