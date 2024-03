- ISIS od 2014-2015 roku, w coraz większym stopniu wykorzystują w atakach drony, zarówno kamikadze, jak i drony z materiałami wybuchowymi . Obecnie technologia stała się bardziej dostępna. Zwiększa to realne ryzyko, że zabójcy będą uciekać się do tej niedrogiej i zdalnie sterowanej technologii - stwierdził.

Rośnie niebezpieczeństwo w Europie. Francja i Niemcy łączą siły

Jak przekazano, współpraca ma dotyczyć między innymi zabezpieczenia granic. Wzmożone kontrole uruchomione zostaną na wszystkich przejściach granicznych , ponieważ jest to "środek niezbędny, aby zapobiec przedostawaniu się do kraju przestępców: islamistów, innych ekstremistów i chuliganów".

"Należy zauważyć, że od początku Operacji Żelazne Miecze organizacje te wykazywały zwiększoną motywację do przeprowadzania ataków na Żydów i Izraelczyków na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy organizacje te i ich zwolennicy zyskali większą obecność w mediach, w których nawołują do ataków na Żydów i Izraelczyków na całym świecie i do nich zachęcają" - napisano.