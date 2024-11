Prace szwedzkiej fregaty w miejscach, gdzie doszło do uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych, trwają od wtorku. To właśnie tego dnia siły zbrojne Szwecji otrzymały od prokuratury zadanie zbadania incydentów, które coraz bardziej przypominają sabotaż.

Uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Szwedzi wysyłają fregatę

Badania dna morza rozpoczęto ok. pięć mil od wybrzeży Blekige, po czym przeniosły się one do wybrzeży Gotlandii.

Na Bałtyku doszło do sabotażu? Duńczycy pilnują chińskiego statku

Niestety, obserwacja okrętu należącego do Chin to na razie jedyne, co mogą zrobić Duńczycy, Szwedzi i Finowie. Prawo stanowi bowiem, że jeśli statek znajduje się na wodach międzynarodowych, to o pozwolenie na wejście na pokład trzeba by poprosić stronę chińską.