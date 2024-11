- Ruch jednostek rosyjskich na naszych wodach jest coraz większy . Dotyczy to zarówno kierunku z północy na południe, jak i z południa na północ - powiedział dowódca marynarki wojennej Portugalii admirał Henrique Gouveia e Melo w rozmowie z portugalskimi dziennikarzami.

Portugalia. Przybywa rosyjskich okrętów wojennych u wybrzeży kraju

- Ten ostatni to okręt zajmujący się tzw. szpiegowaniem elektronicznym - wyjaśnił dowódca portugalskiej marynarki wojennej.

Rosja wysyła swoje okręty. Statek szpiegowski na brytyjskich wodach

Co więcej, do śledzenia ruchów rosyjskiego okrętu Londyn skierował należący do RAF samolot Boeing P-8A Poseidon.