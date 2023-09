- Do sytuacji, w jakiej jesteśmy, doprowadziła nas polityczna naiwność i brak wiedzy, nieodpowiedzialna polityka migracyjna oraz nieudana integracja - mówił premier.

Walka z gangami w Szwecji. Coraz więcej ofiar

Od końca 2016 roku policja zaczęła sporządzać i publikować statystyki, dotyczące strzelanin oraz eksplozji materiałów wybuchowych . O ile w 2017 roku doszło do 281 przypadków użycia broni palnej, od kul zginęło 36 osób, to w 2022 roku miało miejsce rekordowo 391 strzelanin i odnotowano 62 ofiary śmiertelne.

Porachunki mają związek z konfliktem wokół gangu narkotykowego Foxtrot , którego bossem jest poszukiwany listem gończym Rawa Majid , pseudonim Lis Kurdyjski. Mężczyzna zbiegł do Turcji, skąd wydaje dyspozycje. Majid jest skonfliktowany z Mikaelem Tenezosem "Grekiem" , ale ma też wrogów we własnym gangu.

"To są decyzje trudne, ale absolutnie konieczne"

Premier Kristersson do walki ze zorganizowaną przestępczością zapowiedział wykorzystanie wojska oraz reformę kodeksu karnego, aby "przestępcy trafiali za kratki, a obcokrajowcy byli wydalani do swoich ojczyzn". Od 1 października policja ma mieć możliwość prewencyjnego podsłuchiwania członków gangów. Wprowadzono już możliwość karania za rekrutację do grup przestępczych. Trwają prace nad utworzeniem specjalnych więzień dla dzieci w wieku 15-17 lat oraz możliwością składania anonimowych zeznań.