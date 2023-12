- Węgrzy przegrali poprzednie stulecie. Plan jest taki, aby nie przegrać XXI wieku, ale go wygrać i szukać do tego sojuszników - stwierdził Viktor Orban po podpisaniu strategicznego partnerstwa z Turcją, cytowany przez agencję MTI.

Do spotkania przywódców Węgier i Turcji doszło w poniedziałek w Budapeszcie.

Tucja a Węgry. Podpisano" strategiczną" umowę

W następnej kolejności prezydent Turcji został przyjęty przez węgierskiego premiera Viktora Orbana, a we wspólnych rozmowach uczestniczył także minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto .

- Węgry i Turcja nawiążą szerszą współpracę energetyczną niż kiedykolwiek wcześniej - poinformował szef węgierskiej dyplomacji. Odniósł się do podpisanej w sierpniu umowy na dostawy gazu pomiędzy turecką państwową spółką energetyczną BOTAS a węgierską firmą MVM, która przewiduje również współpracę w dziedzinie wykorzystania tureckiej infrastruktury LNG.

Kolejna wizyta Erdogana na Węgrzech w tym roku

To nie pierwsza wizyta Recepa Tayyipa Erdogana na Węgrzech w tym roku. Przed przyjazdem w grudniu wcześniej był on w Budapeszcie 20 sierpnia - wówczas z okazji węgierskiego święta państwowego - dnia św. Stefana. Z kolei jeśli chodzi o spotkania z prezydent Novak, przywódca Turcji odbył je w tym roku trzykrotnie.

Węgry i Turcja nie ratyfikowały przystąpienia Szwecji do NATO

Turcja i Węgry "łączy" również fakt, że są one dwoma ostatnimi państwami, które nie ratyfikowały jeszcze przystąpienia Szwecji do NATO. Po ostatniej wizycie Erdogana w Budapeszcie Szijjarto mówił, że parlamenty dwóch krajów wrócą do tej sprawy jesienią.