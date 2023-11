Jak ocenił Szijjártó, brak odpowiedzi na jego list do szefa szwedzkiego MSZ jest "wyrazem braku szacunku, który nie pomaga procesowi przystąpienia tego kraju do NATO". Jak dodał w wypowiedzi dla portalu atv.hu "nie jest tym zaskoczony".

- Szwedzka postawa jest wyraźnie taka, że nie chcą odpowiadać. I moim zdaniem to jest problemem - dodał węgierski polityk.

Szwecja w NATO? Węgierski minister wystąpił z ostrą krytyką

W połowie września Szijjártó opublikował list do szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroma. Napisał w nim m.in.:"Mam nadzieję, że rozumie pan sprzeczność pomiędzy tymi dwoma zjawiskami: wzywaniem węgierskich parlamentarzystów do ratyfikacji waszej akcesji do NATO oraz ciągłymi oskarżeniami ich, że zniszczyli demokrację na Węgrzech".