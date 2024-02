W tym kontekście na bardzo jednoznaczne słowa pozwolił sobie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W trakcie wystąpienia polityk podkreślał, że Unia Europejska musi zbudować silne zdolności defensywne i funkcjonować w zjednoczeniu, by być "geopolitycznym graczem".

Josep Borrell wprost do Europejczyków. "Sytuacja wojny"

"To wymaga od nas współpracy - szybszej i lepszej. Musimy być o wiele bardziej zwinni i konkretni" - apelował Borrell, wskazując, że jeśli Zachód nie będzie zdolny do obrony, nie będzie odgrywał istotnej roli w geopolitycznej rozgrywce.

Zdaniem Borrella sytuacja wojny "od Ukrainy po Strefę Gazy" wymaga od Europy innego podejścia. Szef unijnej dyplomacji wskazał przy tym na błędne działania Zachodu w sprawie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. " Wielokrotnie zwlekaliśmy z przekazaniem Ukrainie bardziej zaawansowanej broni. W końcu to zrobiliśmy, ale opóźnienie było szkodliwe" - ocenił krytycznie polityk.

Unijny dyplomata o wojnie w Ukrainie i Izraelu. Jasne stanowisko

"Nadszedł czas, by zrobić wszystko, co konieczne, by Ukraina zwyciężyła" - zawyrokował Borrell. Jak czytamy, w jednym ze swoich wpisów zaapelował też o zapewnienie Kijowowi "najlepszego zabezpieczenia". "Członkostwo w UE" - napisał krótko.