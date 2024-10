Jak przekazał Biełsat, informacja o zarekwirowaniu domu Aleksego Dzikawickiego została wpisana do państwowego rejestru nieruchomości i gruntów Białorusi . W związku z tym nie można go ani sprzedać, ani przekazać.

Nieruchomość - drewniana, stuletnia chata po Pińskiem na białoruskim Polesiu - należała do dziadków dziennikarza, a następnie do jego rodziców. Sam p.o. dyrektora Telewizji Biełsat spędził tam wczesne dzieciństwo.

- Nawet stalinowskie władze nie zabrały domu, który sto lat temu zbudował mój dziadek - "wróg ludu", więzień gułagu. Wysłali go do obozu, ale dom zostawili - powiedział, cytowany przez Biełsat.

Białoruś. Władze zabrały dom Aleksego Dzikawickiego. "Najdroższe mi miejsce"

Dzikawicki podkreślił, że "dom od dawna był na niego zapisany". - Tam się wychowywałem do czasu pójścia do szkoły. Stamtąd odprowadzałem na cmentarz dziadków i rodziców. To najdroższe mi miejsce - opisywał, wspominając, że w pewnym momencie, dzięki uprzejmości jego dziadków, chata była miejscem nauki, zanim we wsi zbudowano szkołę.