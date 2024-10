Wraca sprawa byłego sędziego. Nowy ruch prokuratury

Prokurator skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania byłego sędziego Tomasza Szmydta - przekazała we wtorek Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Szmydt podejrzany jest o popełnianie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali na szkodę sędziów sądów powszechnych.