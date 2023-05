Starcia w Kosowie. Żołnierze misji pokojowej NATO zostali ciężko ranni

Paulina Eliza Godlewska

Narasta napięcie w Kosowie. Podczas poniedziałkowych protestów doszło do poważnych starć policji i sił pokojowych KFOR (misja NATO) z serbskimi demonstrantami. Rannych zostało 25 żołnierzy KFOR - podała agencja Reutera. Co najmniej trzech z nich jest w stanie ciężkim. Do walk doszło, gdy etniczni Serbowie próbowali opanować siedzibę władz lokalnych w Kosowie po tym jak w ubiegłym tygodniu burmistrzowie albańskiego pochodzenia wkroczyli do swoich biur w eskorcie policji.

Zdjęcie Stracia między demonstrantami a siłami NATO / Radio Slobodna Evropa / Twitter