Trwają protesty w stolicy Armenii. Na miejscu doszło do starć z policją, funkcjonariusze użyli granatów ogłuszających. Tłumy w Erywaniu skandują "Paszynian zdrajca". We wtorek Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu poinformowało, że siły zbrojne tego kraju rozpoczęły "operację antyterrorystyczną" w separatystycznym regionie Górskiego Karabachu. Po południu premier Armenii Nikol Paszynian wezwał Rosję i ONZ do "podjęcia działań".