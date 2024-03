Stanowcza deklaracja Trumpa ws. NATO. "Wykorzystali nas"

Były prezydent w wywiadzie udzielonym we wtorek wieczorem brytyjskiej stacji GB News został zapytany przez Farage'a o słowa, że Rosjanie mogą robić co chcą, jeśli te kraje nie będą płacić.

- Mogą je wykorzystać, nie obchodzi mnie, czy to wykorzystają. Ponieważ to, co mówię, jest formą negocjacji. Dlaczego mielibyśmy strzec tych krajów, które mają dużo pieniędzy, a Stany Zjednoczone płaciły za większość NATO? (...) Potem znowu przestali płacić. Ale teraz płacą z powodu tych komentarzy, które widzieliście dwa, trzy tygodnie temu. Nie wiem, czy wiesz, ale od czasu tych komentarzy wpłynęło dużo pieniędzy - odparł Trump. Reklama

Donald Trump o NATO: Stało się silne dzięki mnie

Były prezydent przypomniał, jak na początku swoich rządów powiedział przywódcom pozostałych krajów NATO, że będą musieli płacić więcej na obronność. Następnie został zapytany przez jednego z nich, czy jeśli tego nie zrobią, USA będą ich chronić w razie ataku Rosji.

- To znaczy, że zalegacie z płatnościami? Nie płacicie rachunków? Więc nie, nie zapłacę za was, nie zrobimy tego. Nie będziemy was bronić, jeśli nie płacicie rachunków. To bardzo proste. I napłynęły setki miliardów dolarów" - opowiadał w wywiadzie.

- NATO stało się silne dzięki mnie. Teraz NATO musi traktować USA uczciwie, ponieważ gdyby nie Stany Zjednoczone, NATO nawet by nie istniało. Wykorzystali nas jak większość krajów - przekonywał były prezydent.

Donald Trump: Jeśli Europa będzie płacić, pozostaniemy w NATO

Rywal Joe Bidena w nadchodzących wyborach został zapytany, czy jeśli kraje europejskie zaczną prawidłowo płacić rachunki, "czy miejsca takie jak Polska będą bronione? Czy Ameryka będzie tam?"

- Tak. Ale Stany Zjednoczone powinny płacić swoją sprawiedliwą część, a nie sprawiedliwą część wszystkich innych - odpowiedział. Reklama

- Uważam, że Stany Zjednoczone płaciły 90 procent wydatków NATO, a mogło to być 100 procent. To było najbardziej niesprawiedliwe i nie zapominajmy, że jest to ważniejsze dla nich niż dla nas. (...) Oni to wykorzystają. Wykorzystali nas w kwestii handlu, wykorzystali nas w kwestii wojska - dodał.

Naciskany dalej przez Farage'a, czy "jeśli zaczną grać fair, Ameryka tam będzie?", Trump odpowiedział: Tak, w 100 procentach.

